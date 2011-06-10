Литвин: мое политическое будущее меня интересует очень мало

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что его "мало интересует" его политическое будущее.

Об этом В.ЛИТВИН сказал в интервью УНИАН во время пребывания в Житомирской области.

Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих парламентских выборах и по какой системе – мажоритарной или какой-либо другой, В.ЛИТВИН сказал: «Я перед собой такой вопрос еще не поднимал. Меня больше интересует, чтобы закон о выборах в Верховную Раду Украины был принят как закон, справедливый для украинского общества. А мое политическое будущее, по совести говоря, меня интересует очень мало».