Луценко сам виноват, что не видит младшего сына?

Государственная пенитенциарная служба Украины опровергает заявление экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о том, что ему не разрешают свидание с младшим сыном.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям со средствами массовой информации Государственной пенитенциарной службы, Ю.ЛУЦЕНКО находится в медчасти Киевского следственного изолятора под постоянным наблюдением медицинских работников СИЗО. Сегодня, 10 июня, по заключению медицинского осмотра Ю.ЛУЦЕНКО, отмечается, что состояние его здоровья стабильно удовлетворительное. Продолжается курс консервативного лечения. Претензий к администрации Киевского СИЗО и, в частности, к медобслуживанию Ю.ЛУЦЕНКО не имеет.

В Государственной пенитенциарной службе напомнили, что 9 июня в интервью «Украинской правде» Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, отметил: «Старшего сына я вижу раз в месяц, свидания с младшим не разрешают, потому что он несовершеннолетний», и отметили, что указанная информация не отвечает действительности.

Законом Украины «О предварительном заключении» не запрещено предоставление свиданий с несовершеннолетними. В случае обращения Ю.ЛУЦЕНКО или его жены в орган, в производстве которого находится дело, свидание с родственниками или другими лицами может предоставляться с письменного разрешения суда, отметили в Государственной пенитенциарной службе.