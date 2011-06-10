Томенко: Янукович сам решит, нужен ли кредит МВФ

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что до конца текущей сессии Верховной Рады пенсионная реформа будет принята в первом чтении, а окончательное решение будет зависеть от позиции Президента Виктора ЯУКОВИЧА.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил вчера корреспонденту УНИАН во время пребывания с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.

«Вероятность первого чтения и принятия в первом чтении до конца этой сессии велика, поскольку 226 голосов есть», - сказал Н.ТОМЕНКО. В то же время, по его словам, «большинство проблем возникают с ее принятием в целом».

Вице-спикер отметил, что авторы законопроекта «посадили себя на шпагат», поскольку дали сигнал о снятии так называемых элитных пенсий, однако в то же время оставили наиболее противоречивое положение относительно повышения пенсионного возраста.

Н.ТОМЕНКО считает, что все будет зависеть от позиции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и от того, какую сторону он поддержит. Вице-спикер объяснил, что премьер-министр Николай АЗАРОВ отстаивает позицию, что в настоящее время Украина может обойтись и без кредита МВФ, одним из условий предоставления которого является принятие пенсионной реформы. Другая сторона, которую отстаивает не только вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, но и председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ, считает, что без кредита МВФ невозможно обойтись, и настаивает на принятии пенсионной реформы.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что, кроме оппозиции, свою негативную позицию озвучила фракция КПУ, а также занимает неуверенную позицию и Блок Литвина. «Но все будет зависеть от Президента. Если позиция Президента будет заключаться в том, что стране нужен кредит МВФ, то в таком случае до конца сессии будет принята пенсионная реформа в целом», - сказал вице-спикер.