ЦИК 24 раза отказался назначить «земельный референдум»

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 24 инициативных групп по проведению всеукраинского референдума относительно купли-продажи земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение принято сегодня на заседании комиссии, которое провел ее председатель Владимир ШАПОВАЛ.

Отмечается, что с 27 мая по 1 июня 2011 года в Центральную избирательную комиссию поступило 24 представления руководителей органов местного самоуправления из 9 регионов Украины о регистрации инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе и документы проведенных собраний граждан Украины относительно образования соответствующих инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе.

Участниками этих собраний одобрено предложение о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе и утверждена формулировка вопроса, которую предлагается вынести на всеукраинский референдум: "Поддерживаете ли Вы запрещение купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и связанное в связи с этим внесение соответствующих изменений в Земельный кодекс Украины?".

Проведя в пределах своих полномочий проверку соответствия Конституции Украины предмета всеукраинского референдума по народной инициативе, предложного на вышеуказанных собраниях граждан Украины, Комиссия, в частности, отметила, что, в соответствии со статьей 22 Основного Закона Украины, конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужения содержания и объема существующих прав и свобод. Таким образом, вопрос, утвержденный указанными собраниями граждан, не может быть вынесен на всеукраинский референдум по народной инициативе как не соответствующий Конституции Украины.

Также проверкой соответствия поданных в Центральную избирательную комиссию документов требованиям Закона об украинском и местных референдумах и Разъяснения относительно образования и регистрации инициативных групп всеукраинского референдума, утвержденного постановлением ЦИК от 26 декабря 2008 года № 77, соблюдение которого является обязательным для всех субъектов соответствующего процесса референдума, установлено, что документы вышеупомянутых собраний не отвечают требованиям Закона и Разъяснения.

Следовательно, Комиссия отказала в регистрации инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, образованных на собраниях граждан Украины, которые состоялись 13 – 15 и 17 – 22 мая 2011 года в ряде соответствующих населенных пунктов Украины.