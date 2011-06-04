Ефремов объяснил, чем хороша отмена пункта «против всех» в бюллетенях

Отмена пункта "против всех" в избирательных бюллетенях лишает партию власти бонусов.

Об этом заявил руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ в пятницу вечером в прямом эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале, комментируя проект закона о выборах в Верховную Раду.

"Человек, который голосует "против всех", как правило, радикальная часть общества, которая никогда не будет голосовать за правящую партию. И ликвидируя, на самом деле, этот пункт, мы делаем для правящей партии плохо. Если этот человек пойдет на выборы, он проголосует за любую другую партию. Об этом говорят социологические исследования ", - отметил А.ЕФРЕМОВ.

По его мнению, возможной отменой пункта "против всех" Партия регионов лишает себя бонусов, которые могли бы у нее быть.

При этом А.ЕФРЕМОВ выразил сомнение в том, будет ли поддержано такое решение в парламенте.