Тимошенко прогнозирует, что Янукович отправит Азарова в отставку

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует, что перед выборами в Верховную Раду Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отправит главу правительства Николая АЗАРОВА в отставку, списав на него все экономические провалы.

Об этом она заявила в эфире телеканала TBі.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что уже сейчас разные ведомства начинают переваливать друг на друга вину за ухудшение состояния дел в экономике, о чем, в частности, свидетельствует письмо главы Нацбанка Сергея АРБУЗОВА об обеспокоенности НБУ стремительной инфляцией. По ее словам, в этом письме фактически указывается, что экономическая ситуация в Украине может пойти по "белорусскому сценарию".

"Они принялись есть друг друга. ЯНУКОВИЧ приводит правительство во главе с АЗАРОВЫМ и говорит о том, что АЗАРОВ несет за все ответственность", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что В.ЯНУКОВИЧ, обладающий сейчас всеми правами и полномочиями, "хочет ближе к парламентским выборам освободить АЗАРОВА, отвести все недовольство людей, якобы это АЗАРОВ виноват, и сам выйти на парламентские выборы, накинув избирателям по 20 грн. к пенсиям и зарплатам".