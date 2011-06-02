Власенко: прокуратура опять сознательно врет о Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины в очередной раз прибегла к откровенной лжи, сознательно переврав слова лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО о непредоставлении ей разрешения выехать в Брюссель на саммит Европейской народной партии.

Об этом заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО в ответ на заявление следователя ГПУ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

С.ВЛАСЕНКО напомнил, что статья 129 Уголовно-процессуального кодекса Украины обязывает следователя решить вопросы, поднятые в ходатайстве обвиняемого и его защиты, на протяжении трех суток.

«Мы подали ходатайство о выезде в Брюссель 25 мая – с копиями приглашений, а 27 мая – уже с оригиналами. Трехдневный срок уже прошел. Вместо того чтобы выполнить требования ст. 129 УПК, следователь перенес решение этого вопроса «на когда-нибудь». Это прямое нарушение закона», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Он посоветовал пресс-службе ГПУ и лично следователю Александру НЕЧВОГЛОДУ внимательно прослушать или перечитать информацию, которую Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам на выходе из Генпрокуратуры, и попробовать найти в ней хоть одно слово, которое не соответствует действительности.

«Так, как предусматривается законом, следователь на протяжении трех дней обязан был дать ответ, отпускает он меня в Брюссель на саммит лидеров европейских стран в рамках встречи Европейской народной партии, в рамках саммита Европейской народной партии. Но сегодня он сказал, что мне не дано разрешение на поездку в Брюссель. То есть три дня прошло, но разрешения они не дали», - цитирует слова Ю.ТИМОШЕНКО пресс-служба партии «Батькивщина».

«Прокуратура опять сознательно врет. Пример показал лично генеральный прокурор Виктор ПШОНКА в прошлую пятницу в эфире телеканала «Интер», дальше это подхватил его первый заместитель Ренат КУЗЬМИН на трибуне Верховной Рады, а теперь и пресс-служба ГПУ вместе с НЕЧВОГЛОДОМ позволяют себе махинации и махлевание», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, завтра защита Ю.ТИМОШЕНКО подаст новое ходатайство о предоставлении ей разрешения посетить Брюссель для участия в саммите ЕНП, в состав которого входят лидеры европейских государств и руководители Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, ГПУ избрала в отношении Ю.ТИМОШЕНКО подписку о невыезде в порядке меры пресечения на время расследования возбужденных против нее уголовных дел.

Сегодня, 2 июня, следователь Генеральной прокуратуры А.НЕЧВОГЛОД опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что он якобы отказал ей в предоставлении разрешения на поездку в Брюссель.

«Ответственно заявляю, что Ю.ТИМОШЕНКО поставлена в известность, что вопрос о предоставлении ей разрешению будет решено в соответствии с требованиями действующего законодательства накануне выезда», - отметил следователь.