Уволенный глава Севастопольской ГГА уверен, что пострадал из-за рейтинга

Бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил его из-за низкого рейтинга поддержки в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об сам В.САРАТОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

«Я общался с Николаем Яновичем (премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ - УНИАН), он сказал: «У вас достаточно низкий рейтинг поддержки у севастопольцев», - сообщил В.САРАТОВ.

При этом он добавил, что согласен с решением главы государства. «Это политика, Президент сам вправе решать, кто должен работать, это решение Президента. Никакой обиды здесь вообще нет», - сказал экс-губернатор.

Он признал, что решение о повышении в Севастополе коммунальных тарифов очень снизило его рейтинг. «Повышение (коммунальных) тарифов в три раза, конечно, нанесло очень серьезный политический ущерб моей деятельности. Но я вам докладываю: у нас самый низкий (уже после прошлогоднего повышения) уровень тарифов на тепло, 26-место в Украине, у нас самые низкие тарифы», - сказала В.САРАТОВ.

Отвечая на вопрос журналистов, уйдет ли в отставку команда, которая работала вместе с ним, В.САРАТОВ выразил надежду, что она останется. «Мы сформировали достаточно серьезную команду, и команду, главное, севастопольскую. Всех знают, абсолютно же всех знают», - сказал он.

По словам В.САРАТОВА, он не знает, кто будет работать главой администрации, но очень хотел бы, чтобы команда осталась. «Это настолько сложный механизм формирования команды… я рассчитываю, что начальники управлений, заместители останутся работать», - добавил бывший председатель Севастопольской ГГА.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент В.ЯНУКОВИЧ своим указом освободил В.САРАТОВА от должности председателя Севастопольской горгосадминистрации.