Тимошенко хочет немедленно услышать ответ Пшонки

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО хочет сегодня получить ответ генерального прокурора Виктора ПШОНКИ на жалобу относительно законности возбуждения в отношении нее уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам возле Генпрокуратуры.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что 26 и 27 мая направила В.ПШОНКЕ жалобы с требованием проверить законность возбужден я в отношении нее уголовных дел.

«Мы считаем, что дела грубо подделаны, фальсифицированы, и хотим знать: генпрокурор ПШОНКА знает это или не знает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, это важное действие, которое будет свидетельствовать о том, задействован ли генеральный прокурор также в преступлении или он просто ни о чем не знает.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, в соответствии с законодательством, генеральный прокурор должен предоставить ответ на такую жалобу в течение трех дней.

Как напомнила Ю.ТИМОШЕНКО, ранее она уже обращалась к следователю с просьбой предоставить ей разрешение на визит в Брюссель для встреч с лидерами Европейского Союза, и сегодня хотела бы получить ответ и на эту свою просьбу.

Кроме этого, лидер «Батькивщины» сказала, что намерена просить разрешения следователя на поездку во Львовскую область для встречи с гражданами.