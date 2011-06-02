Тимошенко: Янукович думает, что репрессиями удержит власть

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что политические репрессии против представителей оппозиции используются командой президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА как один из инструментов удержания власти.

Как сообщает официальный сайт лидера " Батькивщины", об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде.

"Мы сегодня хотим заявить о том, что политический развал, социальный развал, экономический развал, который благодаря действующей власти сегодня овладел страной, вынуждает президента и его окружения применять очень сильные инструменты, которые, на их взгляд, позволят им сохранять власть. Это политические репрессии, манипуляции правосудием, приватизация силовых структур", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сегодня наша политическая команда заявляет, что в Украине не просто появились политзаключенные, не просто появились политические репрессии, а это стало главным инструментом власти для удержания на должностях, несмотря на то, что люди в стране уже этой власти не хотят", - добавила она.

Лидер партии " Батькивщина" убеждена, что генеральный прокурор Виктор ПШОНКА отказался от отчета в Верховной Раде относительно возбужденного против нее уголовного дела, чтобы снять с себя ответственность за сфальсифицированные обвинения.

"ПШОНКА сегодня в Верховную Раду не пришел по одной простой причине: он знает, что все дела политические сфальсифицированные, заказные, и он не хочет брать публичную ответственность за этот фальсификат. Он не хочет сегодня брать эту ответственность, потому что знает, что уже через небольшой промежуток времени он будет отвечать за каждое нечестно возбужденное дело", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО Генпрокуратура возбудила несколько уголовных дел. Представители оппозиции считают их сфабрикованными, а действия ведомства - политическими репрессиями.

Фракция "БЮТ-Батькивщина" в ВР настаивает, чтобы в парламенте с информацией по уголовным делам, возбужденным против экс-премьер-министра, выступил генеральный прокурор В.ПШОНКА.

Однако с информацией по упомянутым делам в парламенте выступал не сам генпрокурор, а первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН. Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" в знак протеста против этого покинули сессионный зал Верховной Рады.