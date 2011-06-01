Завтра Тимошенко снова идет в Генпрокуратуру

Завтра, 2 июня, в 10:00 лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО прибудет в Генпрокуратуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», Ю.ТИМОШЕНКО прибудет в Главное управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию особо важных дел по адресу ул. Борисоглебская, 18/17.

Как известно, в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО Генпрокуратура возбудила несколько уголовных дел. Представители оппозиции считают их сфабрикованными, а действия ведомства - политическими репрессиями.