Тимошенко думает, что Янукович после «публичного театра» уволит Азарова

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает сегодняшнее заседание Кабинета министров с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «публичным театром» перед отставкой Николая АЗАРОВА с должности премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Верховной Раде Украины.

«Мы воспринимаем сегодняшнее заседание правительства и критику от ЯНУКОВИЧА АЗАРОВА как театр, которым они хотят дальше вводить в заблуждение общество и переводить друг с друга ответственность, которую они несут совместно, и в первую очередь Президент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батьківщина» напомнила, что В.ЯНУКОВИЧ является почетным председателем Партии регионов, которую возглавляет Н.АЗАРОВ.

«Все провалы - и социальные, и экономические, которые сегодня переживают люди в Украине - предприниматели, аграрии, пенсионеры, малый и средний бизнес, все эти люди знают, что сегодня в стране экономический коллапс. И на сегодняшнем заседании правительства ЯНУКОВИЧ сделал попытку переложить с себя ответственность как с руководителя Партии регионов на АЗАРОВА, которого они в ближайшее время собираются с должности увольнять», - добавила она.

«Таким образом, Президент пытается себя отмежевать, отделить от провалов, которые сегодня есть в их политике, в их реформах, и, безусловно, эти последствия чувствуют люди», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.