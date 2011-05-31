Министров и нардепов приглашают в регионы - посмотреть людям в глаза

8 июня организаторы Всеукраинской гражданской акции «Вперед» в регионах приглашают представителей власти отчитаться перед гражданами Украины о своей работе. Об этом 31 мая в Киеве сообщила Ирина КАСЬЯН, один из организаторов акции, во время заседания Координационного совета акции «Вперед», сообщили УНИАН организаторы акции.

«Все предыдущие попытки диалога с властью не увенчались успехом. Согласно 5 статьи Конституции Украины, единственным источником власти в Украине является народ. Поэтому мы приглашаем народных депутатов и министров приехать в регионы и провести встречи с гражданами, посмотреть им в глаза и получить обратную связь о реальном состоянии дел в обществе», - сказала И.КАСЬЯН.

Приглашения с адресами и временем предполагаемых встреч будут разосланы главам парламентских фракций и министрам в ближайшее время.

Решение об организации обратной связи общества с депутатами и чиновниками было принято на втором заседании Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед», которое состоялось 19 мая в Киеве возле Верховной Рады, в рамках Весеннего марша протеста.

Кроме того, Координационный совет акции «Вперед» подвел первые итоги проекта мониторинга законодательства «Народна варта», говорится в сообщении. По итогам анализа законодательства в сфере предпринимательства народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ подготовит и внесет на рассмотрение парламента законопроект, ликвидирующий норму Налогового кодекса о необходимости предпринимателям предоставлять контрагентам оригиналы выписок из единого реестра. Такую же норму предлагается убрать из закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Как показал опрос предпринимателей, проведенный активистами «Вперед», эти нормы существенно усложняют ведение предпринимательской деятельности. Поэтому активисты предлагают внести правку, которая позволит предпринимателям использовать в своей деятельности только копию выписки. Также «Народна варта» предлагает внести изменения в законодательство и разрешить подавать отчет об уплате единого социального взноса почтой. На эту проблему обращают внимание предприниматели, поскольку налоговую отчетность можно направлять почтой, а отчеты в пенсионный фонд нельзя.

Также во время заседания Координационного совета были обсуждены вопросы организации в регионах Комитетов самозащиты предпринимателей.

Напомним, 13 апреля в Киеве состоялось собрание Народной коллегии акции «Вперед» с участием более 420 делегатов из всех регионов Украины, на который принято решение провести под стенами Верховной Рады Весенний марш протеста. Среди требований акции - прекращение антинародных реформ и экономических репрессий, начало реальной борьбы с коррупцией во всех эшелонах власти, принятия «Народных реформ», разработанных народным депутатом Наталией Королевской совместно с гражданским обществом.

19 мая в Весеннем марше протеста под Верховной Радой и состоявшейся там же 2-й Коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» приняли участие около 5 тыс. человек.