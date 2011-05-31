ЕС дает Украине 17 млн. евро на социальное развитие

ЕС предоставляет Украине 17 млн. евро на социальное развитие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в подписанном сегодня соглашении о финансировании по проекту "Местное развитие, ориентированное на общину, этап II".

Соглашение подписали комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Во время брифинга после подписания документа комиссар ЕС, в частности, отметил, что вопросы хорошего управления государством связаны не только с реформами на национальном уровне, но также с привлечением людей к управлению и с учетом мнений граждан.

В свою очередь, А.КЛЮЕВ отметил, что в рамках этого соглашения местные органы власти будут предоставлять предложения проектов для финансирования в специально созданной комиссии, которая будет выбирать лучший из них. Первый вице-премьер отметил, что уже во время реализации первой стадии соглашения было предложено несколько интересных проектов, прежде всего в сфере энергосбережения и энергоэффективности, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, А.КЛЮЕВ отметил, что могут предлагаться проекты, направленные на решение других проблем местного самоуправления, улучшение систем водоснабжения и водоотвода, уборку территории.