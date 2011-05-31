С такими принципами демократии Украине в ЕС делать нечего?

Европейский Союз хочет развивать отношения с Украиной, но объективная ситуация такова, что с украинскими стандартами демократии нельзя войти в Евросоюз.

Об этом в беседе с экспертами Института Горшенина заявила глава департамента по Украине, Беларуси и Молдове Центра восточных исследований (Польша, Варшава) Марта ЯРОШЕВИЧ, передает LB.ua.

«Есть ухудшение демократических стандартов в Украине, – сказала М.ЯРОШЕВИЧ. – Конечно, не нужно говорить, что Украина становиться второй Беларусью. Но европейские политики, например, Комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан ФЮЛЕ, глава Европейского парламента Ежи БУЗЕК – очень часто повторяют, что эти стандарты ухудшились. ЕС, так или иначе, хочет развивать отношения с Украиной, но это объективная ситуация – что с такими стандартами нельзя войти в Европейский Союз».

В Европе пристально следят за уголовными делами против лидеров оппозиции, утверждает М.ЯРОШЕВИЧ. «Посмотрим, что будет с делом Юрия ЛУЦЕНКО, потому что это в публичном плане привлекло очень много внимания, – заявила она. – Дело Юлии ТИМОШЕНКО уже настолько долго длится, что, думаю, общественное мнение Запада уже потеряло к нему интерес. Хотя последнее однодневное задержание Ю.ТИМОШЕНКО снова привлекло интерес к этому делу со стороны крупных европейских СМИ. Такие случаи, конечно, влияют на имидж Украины за границей и ее европейские устремления».

По словам польского эксперта, защита прав человека и демократии очень важна для обществ внутри ЕС. «И политики не могут себе позволить не высказываться на темы, касающиеся прав человека в странах, которые претендуют на то, чтобы стать членами Европейского Союза», – уверена М.ЯРОШЕВИЧ.