Янукович из-за критики ветирует изменения к закону о госзакупках?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен ветировать изменения в закон о государственных закупках, на принятии которых ранее настаивали в Еврокомиссии (ЕК) и Всемирном банке (ВБ).

Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 85 от 31 мая 2011 года).

"Это будет сделано с согласия международных организаций, которые увидели проблемы в данном законе и готовы сами настаивать на его ветировании. Среди прочего ЯНУКОВИЧА просят отменить нормы о выводе госпредприятий из общей процедуры госзакупок и о сужении возможностей для проведения закупок у одного участника", - пишет газета.

В то же время в украинском представительстве ВБ, где ранее заявляли о безусловной поддержке проекта, теперь воздержались от позитивных оценок и рассказали, что готовят официальное сообщение, в котором изложат свою позицию по данному закону.

"На неофициальном уровне мы уже получили сигнал о том, что у них есть возражения по этому закону, и мы ждем от них официального заявления или письма. Решение о подписании закона не будет принято, пока мы не получим выводы ЕС и ВБ",– цитирует "КоммерсантЪ" слова своего источника в экономическом блоке Администрации Президента.

Один из собеседников издания, причастный к подготовке совместного обращения ЕС и ВБ, сообщил, что эти организации потребуют от Президента пересмотреть список исключений из общей процедуры госзакупок, вводимых новым законом. "В том числе мы считаем необходимым отменить те нормы, которые раньше выпали из внимания ЕС и ВБ и на которые мы согласились при подготовке проекта – например, вывод госпредприятий из общей процедуры". - уточнил источник газеты.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок". Законопроект поддержал 231 из 391 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроект был передан в Администрацию Президента для рассмотрения главой государства 27 мая, и в соответствии с Конституцией В.ЯНУКОВИЧ должен подписать или ветировать документ не позже 11 июня.