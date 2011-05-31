БЮТ-Батькивщина покидала сессионный зал ВР

Фракция "БЮТ-Батькивщина" покидала сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сразу после того, как с трибуны Верховной Рады Украины выступил лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван КИРИЛЕНКО, который требовал от имени своей политической силы вызвать в сессионный зал генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ, который бы предоставил всю необходимую информацию по делам против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

После этого в кулуарах ВР состоялось импровизированное заседание фракции "БЮТ-Батькивщина". Депутаты обсуждали свою тактику действий на сегодняшний день.

По возвращении “бютовцев” в сессионный зал И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция будет настаивать на том, чтобы с информацией в парламенте по делам Ю.ТИМОШЕНКО выступал только генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

В то же время источники во фракции сообщают, что окончательного согласия по этому вопросу нет, поскольку ряд депутатов настаивает на том, чтобы в ВР выступал первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН.