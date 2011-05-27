Генпрокурор: о задержании Тимошенко еще накануне знали все

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО знала о решении суда о ее задержании, поэтому на следующий день и прибыла на допрос в Генпрокуратуру.

Об этом в эфире "Большой политики с Евгением Киселевым" заявил Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

Генпрокурор напомнил, что сейчас идет следствие по газовым соглашениям между Украиной и Россией. Он заметил, что Ю.Тимошенко в ходе расследования этого дела допускала нарушение процессуального законодательства и в конце расследования дела не являлась к следователю. "Более того, 20 мая она должна была быть у следователя, но проигнорировала опять вызов, но при этом публично появилась на одной из передач. В понедельник 23 мая опять ТИМОШЕНКО должна была находиться у следователя по его вызову, но она опять проигнорировала", - сказал Генпрокурор. По его словам, следователь в соответствии с действующим законодательством вынужден был обратиться в суд с согласия надзирающего прокурора относительно задержания Ю.Тимошенко до суда.

Он заметил, что прокурор, надзирающий за этим делом - первый заместитель Генпрокурора Ринат КУЗЬМИН. При этом В.Пшонка отметил, что такое задержание не является арестом. "Слово арест отсутствует в постановлении. На следующий день, зная об этом решении суда, ТИМОШЕНКО во вторник 24 мая явилася", - сказал он.

Объясняя, откуда Ю.Тимошенко знала о решении суда, В.Пшонка заметил, что никакого секрета никто из этого не делал. "Никакого секрета нет. Была публичность этого решения. Никакой конспиративности не было", - сказал он.

Комментируя заявление Ю.Тимошенко, что она знала об этом решении от "доброжелателей из Генпрокуратуры" В.Пшонка сказал: "Юлия Владимировна много говорит, а мы должны говорить только фактами. 23 мая это было рассмотрено, 24 мая, она и ее адвокат, зная об этом решении явились в суду и 24 были проведены завершающие следственные действия по этому уголовному делу", - отметил Генпрокурор. При этом он добавил, что если бы "ТИМОШЕНКО не явилась, то на протяжении 3 дней суд рассматривал бы представления следователя и тогда было бы процессуальное решение, которое - это уже решал бы суд".