Наша Украина написала в ЮНЕСКО

Политическая партия «Наша Украина» обращается в ЮНЕСКО в защиту Десятинной церкви.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии

Председатель Политической ради «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО направил обращение к Генеральному директору ЮНЕСКО Ирине БОКОВОЙ с просьбой вмешаться в ситуацию и силами этой международной организации повлиять на власти Киева, чтобы остановить варварские действия структур, о которых до сих пор правоохранительные органы страны замалчивают информацию.

Также «Наша Украина» обращается к украинской общественности, городской общине Киева, национальным деятелям культуры и представителей украинских церквей выступить единой силой против дерзкой попытки осуществить незаконную застройку фундаментов Десятинной церкви.

В партии отмечают, что заявления городских властей Киева, которые прозвучали вчера в ответ на обращение, не дали никакого разъяснения по поводу произвольной доставки строительной техники к историческому памятнику города, заказчиков и исполнителей этого. Такая позиция властей, убеждены в «Нашей Украине», усиливает растущую обеспокоенность всей общественности.

Парламентская партийная группа «Нашей Украины» обращается к руководителю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВА и прокурору Киева Анатолию МЕЛЬНИКУ с запросом о безотлагательной встрече для получения исчерпывающих объяснений.

«Намерения соорудить над фундаментом Десятинной церкви нового культового сооружения являются незаконными и могут нанести непоправимый вред уникальному памятнику мирового значения», - отмечают в «Нашей Украине».