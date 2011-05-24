Депутат Европарламента: Януковичу придется ответить

Депутат Европарламента Чарльз ТЕННОК (группа европейских консерваторов и реформистов, Великобритания) заявляет о недопустимости ареста экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по политическим мотивам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в сообщении пресс-службы группы консерваторов и реформистов, переданном УНИАН.

«Конечно, г-жа ТИМОШЕНКО не над законами, но ЕС должен четко показать Украине, что он будет очень внимательно следить за этим делом», - отмечается в комментарии депутат.

«Если окажется, что это задержание было политически мотивированным, то Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ предстоит ответить на ряд серьезных вопросов», - добавил Ч.ТЕННОК.

Как сообщал УНИАН, по информации Генеральной прокуратуры, 23 мая Печерским районным судом города Киева было вынесено постановление о задержании и доставке лидера партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО в суд для решения вопроса о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу. В ГПУ отмечают, что решение основывается на том, что обвиняемая на протяжении длительного времени уклоняется от досудебного следствия и препятствует выполнению с ней следственных действий.

Однако, отмечается в сообщении ГПУ, учитывая, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО вместе с защитником Сергеем ВЛАСЕНКО появилась на допрос в Главное следственное управление ГПУ, вопрос о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу следователем пока еще не решен. Позже первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заверил, что на сегодняшний день причин и необходимости в аресте экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО нет.

Сейчас Ю.ТИМОШЕНКО находится под подпиской о невыезде.