Янукович: цена на газ для Украины должна быть ниже, чем для Европы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал председателя правления ОАО “Газпром” Алексея МИЛЛЕРА обсудить вопросы снижения цены на российский газ для Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое мнение Президент высказал во время встречи с председателем правления ОАО «Газпром» и министром по вопросам топлива и энергетики Юрием БОЙКО.

«Нужно находить паритетные решения и на их основе строить наши взаимоотношения», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, он имел разговор со своим российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ – в итоге появилось предложение провести встречу с руководителем «Газпрома» и обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества. В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что высоко ценит демонстрируемое руководством «Газпрома» понимание ситуации, в которой находится Украина. Так же украинская сторона понимает проблемы России, сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз заявил: подписанное в 2009 году газовое соглашение «является некорректным для Украины». «Конечно, вызывает вопрос и базовая цена, и сама формула. Та формула, которая применяется в Европе, для Украины абсолютно не подходит», – подчеркнул Президент.

Бесспорно, отметил В.ЯНУКОВИЧ, цена на газ для нашего государства, по сравнению со странами Европы, должна быть значительно ниже – учитывая, в частности, меньшее расстояние между Украиной и Россией и подписанные в прошлом году харьковские соглашения.

«Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня как старые партнеры обсудили эту тему», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Со своей стороны председатель правления «Газпрома» отметил актуальность сегодняшней встречи – поскольку сейчас уже понятной является текущая динамика газового рынка в Европе, странах СНГ, самой России.

«Сегодня я готов с вами обсудить те тенденции, которые складываются на рынке, факторы, которые влияют на него, а также все вопросы нашего перспективного сотрудничества в газовой сфере», - сказал А.МИЛЛЕР.