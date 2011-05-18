Верховная Рада вступилась за синоптика-правдолюба

Верховная Рада Украины планирует обратиться к руководству Украинского радио с просьбой не отстранять от эфира диктора Людмилу САВЧЕНКО.

Как сообщила во время пленарного заседания парламента народный депутат от фракции НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО, вчера с эфира Украинского радио была снята диктор Л.САВЧЕНКО за то, что она сказала«правду в прогнозе погоды, что эта прекрасная волшебная весна, возможно, является компенсацией Украине за тот беспорядок, который творится в стране».

И.ГЕРАЩЕНКО заметила, что парламент должен обратиться с просьбой к Украинскому радио вернуть ведущую в эфир.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заметил, что в этом вопросе нет проблемы, и парламент подготовит соответствующее обращение.