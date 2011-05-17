Синоптик в прямом эфире раскритиковала власть (аудио)

Национальное радио отказалось от прямых включений их Укргидрометцентра из-за того, что начальник отдела метеорологических прогнозов раскритиковала ситуацию в стране в прямом эфире.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Национальной радиокомпании.

Так 12 мая во время прямого включения Людмила Савченко начала говорить о погоде со слов о красоте природы. Но потом заговорила о ситуации в стране.

"Нельзя оставаться равнодушным к этой красоте, которая дополняется нежными запахами сирени и ландышей, мелодичными трелями птиц. Временами кажется, что такие замечательные дни дарит нам природа как компенсацию за тот беспорядок, беззаконие и несправедливость, которые происходят в нашей стране", - сказала Савченко.

"Непонятно как можно не любить этот райский уголок на земле, эту страну, украинский народ, чтобы так издеваться над ним. Пока что нас ласкает лишь ласковое весеннее солнышко. Оно и завтра будет согревать теплом жителей всей Украины - от востока до запада, от северных областей до Крыма", - продолжила Савченко.

"И хотя погодные условия в этих регионах временами бывают разные, и единый украинский народ и дай Бог, чтобы нас никогда и никому не удалось разъединить", - сказала она и дальше заговорила о погоде.

После этого принято решение выпускать прогнозы погоды исключительно в текстовом режиме или же в записи.

Прямых включений с Укргидрометцентра, как это практиковалось в течение нескольких десятков лет, не будет, а начальник отдела метеорологических прогнозов Людмила Савченко устранена от эфира.

Все материалы от центра будут предварительно прослушиваться и редактироваться выпускающими редакторами.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к первому заместителю Гендиректора, директору дирекции информационного вещания Роману Чайковскому.

Он подтвердил, что теперь прогнозы погоды выходят в записи.

"Ключевой момент - если человек говорит о погоде, он должен говорить о погоде. Это не та тема, которая заслуживающая внимания. Когда человек говорит о погоде, он должен рассказывать о погоде оперативно, квалифицированно, качественно, остроумно, но погоду. Вот и все", - объяснил Чайковский.