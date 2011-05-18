Депутаты требуют наказать тех, кто использовал 9 мая красные флаги

Постоянная комиссия Ивано-Франковского областного совета по вопросам депутатской деятельности, этики, регламента, самоуправления, защиты прав человека, законности и правопорядка рекомендовала правоохранителям привлечь к ответственности людей, нарушивших решение облсовета и использовавших на акциях 9 мая красные флаги.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании 16 мая, рассмотрев вопрос о выполнении решения областного совета от 15 апреля “Об обращении областного совета “9 мая – День памяти”.

На заседание комиссии были приглашены руководители правоохранительных органов, которые предоставили депутатам областного совета информацию по поводу выполнения решения о запрещении использования красных флагов на территории области.

Управляющий делами исполнительного аппарата областного совета, депутат областного совета Василий СКРИПНИЧУК констатировал факт использования красных флагов на акциях в Ивано-Франковске и Коломые. Кроме того, сказал он, 9 мая работники УМВД в Ивано-Франковске грубо нарушили нормы действующего законодательства. По его словам, работники УМВД не дали возможности людям пройти по улице Богдана Лепкого под государственными и партийными флагами с траурными лентами, хотя официальное разрешение городской власти было получено.

В свою очередь заместитель начальника УМВД в области – начальник милиции общественной безопасности Василий ФЕЛИК сообщил на заседании комиссии, что в Ивано-Франковске на 9 мая в милицию не поступило ни одного сообщения о нарушении. «Милиция действовала профессионально, поэтому не поступило ни одного заявления, ни одного сообщения по поводу каких-либо нарушений», - заметил он. По его мнению, было привлечено достаточно сил и средств для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий 9 мая в Ивано-Франковске. «Милиция делала очень много, чтобы так называемые красные флаги не «ходили» по городу, и именно благодаря милиции ни одного шага в городе Ивано-Франковске с красными флагами никто не сделал», - отметил В.ФЕЛИК.

Он также уточнил, что уже непосредственно на территории Мемориального кладбища, где проходили торжества, “некоторые участники празднования (коммунисты – УНИАН) достали из пиджаков и развернули красные флаги. Однако после торжественных мероприятий эти флаги по просьбе милиции были свернуты и из кладбища они ушли со спрятанными флагами”.

Комиссия приняла решение привлечь к ответственности тех, кто во время празднования 9 мая в Коломые шел с красными флагами бывшего Советского Союза. «Есть такое предложение: тех людей, которые ходили с красными флагами Советского Союза, привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - предложил председатель профильной комиссии, депутат облсовета Руслан ЗЕЛИК. - Это был не флаг какой-то дивизии победы, это был чисто кумач с серпом и молотом, как это было в те времена».

Профильная комиссия областного совета решила вынести вопрос о выполнении решения областного совета “Об обращении областного совета “9 мая – День памяти” на следующую сессию областного совета и поручила подготовить соответствующее решение по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске «Свобода» и КУН протестовали против использования красных флагов на акциях ко Дню Победы.