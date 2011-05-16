Ефремов уже знает, что Кабмин таки перетасуют

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что в правительстве могут быть кадровые перестановки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Я знаю, что будут происходить кое-какие перестановки в рамках Кабинета министров Украины, но это решение премьер-министра и Президента Украины».