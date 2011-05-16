Ефремов уже знает, что Кабмин таки перетасуют
13:13, 16 мая 2011Политика
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Нардеп провел брифинг
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что в правительстве могут быть кадровые перестановки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Я знаю, что будут происходить кое-какие перестановки в рамках Кабинета министров Украины, но это решение премьер-министра и Президента Украины».
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