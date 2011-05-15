Мэр Донецка сделает «Шахтеру» два подарка к юбилею

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО считает, что ФК «Шахтер» стал символом города.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжественной встречи по случаю 75-летия со дня основания футбольного клуба «Шахтер».

«Нашему городу Донецку 142 года, а ФК «Шахтер» - 75 лет. Практически вся жизнь города и жизнь футбольного клуба «Шахтер» прошла всмете. Команда «Шахтер» - символ нашего города, символ Донбасса. В последние время город Донецк узнают по команде «Шахтер» - это добрый знак. Команда в последние время прогрессирует», - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО так же рассказал, что город подарит футбольному клубу к юбилею аллею в Парке кованых фигур.

«Мы подарили музею ФК «Шахтер» картину, которую заказали на луганском заводе «Компас». Она состоит из микросюжетов начиная с 1936 года и заканчивая последними чемпионатами. Эта картина с подстветкой, она в единственном экземпляре. В парке кованых фигру появится аллея к юбилею. Над ней работают, она в разработке пока», - подчеркнул он.