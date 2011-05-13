Власенко требует возбудить уголовное дело против следователя Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО требует привлечь следователя, возбудившего уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений, к уголовной ответственности за заведомо незаконное возбуждение этого дела.

С соответствующим депутатским обращением народный депутат С.ВЛАСЕНКО обратился к генеральному прокурору, выступая с парламентской трибуны, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Есть достаточно оснований считать, что старший следователь по особо важным делам, который возбуждал это уголовное дело, нарушил ряд статей Уголовного кодекса Украины. То есть, этот следователь заведомо незаконно возбудил против человека уголовное дело и это должно повлечь за собой уголовную ответственность», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО инкриминируют превышение служебных полномочий при выдаче директив на газовые переговоры и нанесение государству ущерба вследствие этих директив.

«И одно, и второе обвинение является полной ложью и не только не подтверждается, но и опровергается материалами дела», - отметил он.

С.ВЛАСЕНКО сказал, что следователь возбудил уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО, имея заключение заместителя генерального прокурора от 18 июня 2010 года, «то есть, уже при действующей власти действующий заместитель генпрокурора этот вопрос рассматривал».

«Он также отметил, что согласно выводам специалистов Министерства юстиции Украины и Института государства и права имени Корецкого, директивы делегации НАК «Нафтогаз Украины» на переговоры с ОАО «Газпром», утвержденные 19 января 2009 года премьер-министром Украины, не могут рассматриваться в понимании директив правительства, утверждение которых регулируется законодательством Украины», - сказал он.

«ТИМОШЕНКО не издавала никаких директив правительства, а выдала собственный документ – документ премьер-министра», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Вместо этого, отметил он, следователь считает, что Ю.ТИМОШЕНКО действовала противозаконно.

«То есть, следователь, возбуждая уголовного дела против ТИМОШЕНКО, не основывался на материалах уголовного дела – он действовал вопреки этим материалам, зная, что ТИМОШЕНКО не совершала преступления», - сказал народный депутат.

С.ВЛАСЕНКО также заявил, что в выводах Министерства юстиции за подписью действующего министра Александра ЛАВРИНОВИЧА содержится аналогичный вывод о том, что Ю.ТИМОШЕНКО действовала в пределах полномочий и ничего не нарушала.

Также, по словам народного депутата, абсолютно абсурдными выглядят обвинения в адрес Ю.ТИМОШЕНКО о нанесении государству ущерба.

Кроме того, С.ВЛАСЕНКО заявил, что следователь в постановлении неоднократно отмечал, что Украина по результатам договоренностей Ю.ТИМОШЕНКО начала покупать природный газ по цене 450 долларов.

«Это также полная ложь и опровергается теми материалами, документами, которые имеются в материалах дела, и которые получены тем самым следователем», - сказал он, добавив, что в 2009 году Украина потребляла газ по 233 дол. за тысячу кубометров.