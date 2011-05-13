Ющенко уверен, что глядя в телевизор 9 мая, «на Севере руки потирали»

Бывший Президент Украины, лидер партии "Наша Украина" Виктор ЮЩЕНКО считает, что событий 9 мая во Львове можно было бы избежать, если бы украинцы знали свою историю.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил на презентации книги руководителя Киевской городской организации Всеукраинского общества «Мемориал» им. Василя Стуса Романа КРУЦИКА «Народная война», которая является путеводителем к музейной экспозиции о борьбе против советского оккупационного режима на территории Центральной и Восточной Украины.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня украинцев очень легко «разорвать» и по вопросам церкви, и памяти, и истории. «Я убежден, что когда смотрели сюжеты, как проходит у нас такой день, как 9 мая, многие на Севере руки потирали», - заметил экс-президент. Он подчеркнул, что нужно очень много времени, чтобы довести нацию до такого самоедства, до такого взаимоисключения.

Он подчеркнул, что понадобятся еще многие годы, чтобы украинцы, наконец, поняли, что без языка, культуры, памяти, истории у них не может быть будущего. «Прошлое дает проекцию на будущее», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что у украинцев должна быть собственная история. «Мы не можем жить под чужой историей. Мы не можем жить под Павликами Морозовыми, под Чапаевыми, под Щорсами и так далее. У нас есть собственные герои, и нужно, чтобы их узнала нация. Так отстраивается собственное национальное достоинство», - сказал лидер «Нашей Украины».

В.ЮЩЕНКО высоко оценил работу Р.КРУЦИКА, который восстанавливает настоящую украинскую историю. «Каждый поступок, который поднимает нашу нацию, нашу историю, наших героев, это наилучший вклад в единство украинцев. У нас не было бы такого 9 мая, если бы у нас было надлежащее самоопределение», - сказал В.ЮЩЕНКО.