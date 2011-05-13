Адвокаты Луценко благодарят Януковича и просят помочь еще раз

Адвокаты и защитники в очередной раз обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой лично вмешаться в дело бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», в обращении говорится: “Мы, защитники Юрия ЛУЦЕНКО, вынуждены во второй раз обратиться к Вам – Президенту Украины как к гаранту государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина. Мы искренне благодарны за немедленную реакцию главы государства на наше первое обращение, и предоставление поручения генеральному прокурору изучить изложенные нами обстоятельства и срочно предоставить обоснованный ответ. Вами также четко было указано Генеральной прокуратуре о необходимости неуклонного соблюдения органами следствия законодательных и процессуальных процедур и недопустимости нарушения конституционных прав ЛУЦЕНКО Ю.В.”.

В то же время в документе подчеркивается, что поручение В.ЯНУКОВИЧА, “как и наши жалобы, которые предшествовали первому обращению, оставлены Генеральной прокуратурой без какого-либо реагирования”.

“Генеральная прокуратура игнорирует как указание о срочности рассмотрения жалобы на нарушение конституционных прав Ю.ЛУЦЕНКО, так и требования закона (определенный ст. 235 УПК Украины трехдневный срок на решение жалобы и сообщение о результатах ее рассмотрения жалобщику)”, заявляют адвокаты.

”В связи с резким ухудшением здоровья нашего подзащитного, который из Киевского СИЗО переведен в Киевскую больницу скорой помощи, отделение острых отравлений, на 22-й день голодовки промедление прокуратуры с восстановлением его конституционных прав является преступным и приведет к тяжелым последствиям. Вместо выполнения своих обязанностей по надзору за соблюдением законов, прокуратурой распространяются провокационные заявления относительно вины защиты в событиях, которые происходят с Юрием ЛУЦЕНКО. Прокуратура цинично определилась, что адвокаты и жена виноваты в том, что Юрий ЛУЦЕНКО незаконно содержится под стражей и вынужден голодать”, - отмечается в обращение.

При этом авторы обращения отмечают, что В.ЯНУКОВИЧ, выступая 9 мая на Майдане Незалежности в Киеве перед ветеранами Великой Отечественной войны, отметил, что “мы на пути созидания нового гуманного мира, и мы должны создать такую страну, которой гордились бы и мы, и будущие поколения”.

“На сегодняшний день судьбой Ю.ЛУЦЕНКО обеспокоены миллионы граждан Украины, Европейским судом по правам человека возбуждено дело против Государства Украина на основании его незаконного задержания и ареста, нарушения его права на защиту. Неоднократно Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА ставила вопрос о беспочвенности содержания ЛУЦЕНКО Ю.В. под стражей и необходимости освобождения его из-под ареста. 150 народных депутатов Украины в поддержку Ю.ЛУЦЕНКО покинули сессионный зал Верховной Рады. Этим вопросам занимается сообщество европейских стран, в частности репрезентативный комитет украинского общества Франции. Защита повторно вынуждена просить Вашего личного вмешательства с целью восстановления прав Юрия ЛУЦЕНКО, гарантированных Конституцией и законами Украины”, - резюмируется в обращении.