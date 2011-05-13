В ГПУ утверждают, что 3 человека могут входить к Луценко в любое время

Заместитель генерального прокурора Украины Анатолий ПРИШКО утверждает, что двое защитников и жена имеют возможность посещать экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в любое время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады, отвечая на вопрос народного депутата Владимира АРЬЕВА (фракция НУ-НС) по поводу того, почему к Ю.ЛУЦЕНКО не допускают адвоката.

А.ПРИШКО сказал: «Двум защитникам ЛУЦЕНКО, его жене предоставлена возможность в любое время посещать и защищать его интересы».

После этих слов ряд членов фракций "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС начали выкрикивать: «Это неправда! Ложь!».