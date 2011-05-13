Мэр Сум-«пидпысздэсь» хвастает, что Миша и Геша отстают в три раза

Городской голова города Сумы Геннадий МИНАЕВ похвастался популярностью в Интернете своего неологизма «пидпысздэсь», сделав для местных СМИ соответствующую рассылку.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Сум особо подчеркнул высокую динамику просмотров в сети ролика с его участием.

«Бон журно, дамы и господа! Первые 0,5 млн. просмотров есть! Динамика просмотров за 4 месяца показывает, что Миша (ДОБКИН) и Геша (КЕРНЕС) отстают почти в три раза :)», – написал Г. МИНАЕВ, приложив при этом к письму файл с соответствующей статистикой.

Как известно, в начале 2011 года на YouTube появились ролики с выступлением Г.МИНАЕВА на сессии Сумского городского совета в конце прошлого года, в ходе которого он показал депутатам два документа, несколько раз произнеся фразу «пидпыс здэсь и пидпыс здэсь» (то есть: «подпись здесь и подпись здесь»). Мэр Сум пытался произнести фразу на украинском языке, говорил быстро, однако два слова сливались в одно изречение «пидпысздэсь», в результате чего получилось слово, похожие на нецензурную брань.

Выражение быстро приобрело большую популярность среди пользователей Интернета, став «крылатым»: пользователи Facebook, Twitter, LiveJournal и других социальных сетей начали использовать мэм «пидпысздэсь» в качестве комментария на любые темы. Одна из сумских газет признала неологизм «пидпысздэсь» фразой 2010 г.

Михаил ДОБКИН и Геннадий КЕРНЕС, которых вспоминает Г.МИНАЕВ, являются героями популярного в Интернете ролика о том, как в 2007 г. первый из них (в то время - мэр г. Харькова) записывает обращение к горожанам, а второй (в то время - секретарь Харьковского горсовета) дает указания, используя нецензурную лексику.

Как сообщал УНИАН, Г.МИНАЕВ не в первый раз попадает в поле зрения журналистов в связи со своими высказываниями: в ноябре прошлого года по итогам состоявшихся местных выборов он пригрозил депутатам горсовета от «Батькивщины» прокуратурой и обозвал их «карусельщики хреновы», пообещав «и «левые резьбы», и «контрогайки», и много еще чего на их места...».