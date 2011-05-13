Луценко: Я не считаю себя ни Сталиным, ни Брежневым

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, недавно переведенный из Лукьяновского СИЗО в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи, заявляет, что не намерен в случае освобождения уезжать за границу на лечение.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью газете "Коммерсант" (№ 73 от 13 мая 2011 года).

"Нет, не планирую", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр также не стал детализировать состояние своего здоровья. "Я не считаю себя ни Сталиным, ни Брежневым, чтобы публиковать в газетах коммюнике о состоянии своего здоровья. Проблемы есть, но, спасибо врачам, все под контролем. Капельницы ставят до глубокой ночи", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 мая депутат Верховной Рады от "Народной самообороны" Владимир АРЬЕВ на своей странице в Facebook выложил копию документа о состоянии здоровья Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что получил его от журналистов.

Затем фотокопию документа распространила пресс-служба "Народной самообороны".

В заключении главного врача А.ТКАЧЕНКО, в частности, говорилось: "Администрация больницы сообщает, что ЛУЦЕНКО Ю.В. был доставлен 10.05.2011 г. в больницу в состоянии средней степени тяжести. На основании лабораторных данных, вспомогательных методов обследования и осмотра специалистов был поставлен диагноз: Хронический панкреатит в стадии заострения. Хронический гастродуоденит. Нейроциркулярная дистония по кардиальному типу. Сахарный диабет, тип II”. В документе также сказано, что Ю.ЛУЦЕНКО «нуждается в лечебном режиме".