Жена Луценко боится, что он в СИЗО подцепил какую-то инфекцию

Жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО опасается, что ее мужу в СИЗО могла передаться какая-то инфекционная болезнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам после посещения мужа в отделении острых отравлений Киевской больницы скорой медицинской помощи, в которую из СИЗО на днях был переведен Ю.ЛУЦЕНКО.

«Переговорила с завотделением. Ну, сказать о компетенции завотделением… мягко говоря посредственно. Я спросила ее еще до того как зашла к мужу, как вы относитесь к тому его покраснению, интоксикации, которая вышла на лицо, вы приглашали к нему дерматолога, нет», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

По ее убеждению, это необходимо было сделать, поскольку в следственном изоляторе, где с декабря прошлого года находился Ю.ЛУЦЕНКО, достаточно много людей болеют разными инфекционными заболеваниями, и нет гарантии, что никакая инфекция не попала в организм экс-министра.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной рас продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

10 мая И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья экс-министра постоянно ухудшается. По ее словам, сейчас вес ее мужа составляет 85,5 килограмма, за время голодовки он потерял 20 килограммов.

«Очевидна интоксикация организма. Полностью все токсины, которые в организме сейчас, он же ничего не ест, пьет только чистую воду, полностью высыпают. Все эти токсины уже на лице. Врачи рекомендовали ему капельницы, аминокислоты, потому что они признали, что у него действительно серьезные проблемы с сердцем. Они признали по тем анализам, которые я предоставила. И по общему анализу крови», - сказала И.ЛУЦЕНКО.