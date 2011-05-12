ВР завтра заслушает информацию Генпрокуратуры по Луценко

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об информации Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств содержания под стражей бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 354 из 390 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Информацию Генпрокуратуры парламент планирует заслушать в пятницу, 13 мая.

Постановление вступает в силу со времени его принятия.

Как сообщал УНИАН, вчера Верховная Рада отказалась включить в повестку дня проект постановления о заслушивании в ВР информации генерального прокурора Виктора ПШОНКИ и Уполномоченного ВР по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ относительно ситуации вокруг экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.