ВР отказалась заслушать Пшонку и Карпачеву относительно Луценко

В пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 30 минут

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН по требованию двух фракций – "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС.

Перерыв был объявлен после того, как Верховная Рада отказалась включить в повестку дня проект постановления о заслушивании в ВР информации генерального прокурора Виктора ПШОНКИ и Уполномоченного ВР по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ относительно ситуации вокруг экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

За данное решение проголосовали только 134 из 391 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Во время перерыва, который будет продовжаться до 11.25, будет проведен Согласительный совет руководителей фракций.