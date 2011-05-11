Регионал - оппозиции: Если нужен скандал, то так и скажите

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ называет демаршем действия фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады после того, как эти фракции заявили о том, что покидают сесионный зал парламента в связи с преследованиями бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

А.ЕФРЕМОВ сказал: «Я понимаю, что не нужно решения вопроса, а нужен просто скандал».

«Если нужен скандал, то так и скажите. Мы тогда и время не будем тратить свое и ваше на решение пустопорожних вопросов», - сказал лидер фракции Партии регионов.

По его словам, нужны были только консультации по вопросам, с которыми выступают фракции «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС, чтобы выйти на какое-то решение.

Как отметил А.ЕФРЕМОВ, видимо, эти фракции в этом не заинтересованы и «устраивают демарши».