В Запорожье выставка «Машиностроение. Металлургия - 2011»

С 17 по 20 мая в Запорожье, в крупнейшем выставочном центре юго-востока Украины «Козак-Палац», пройдет XIX Международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлургия - 2011», организованная Запорожской торгово-промышленной палатой.

Выставка проводится при поддержке Министерства промышленной политики Украины, сообщили УНИАН ее организаторы.

Запорожская выставка «Машиностроение. Металлургия» - одна из крупнейших профильных выставок в Украине, ежегодно представляет новинки отечественных предприятий и представителей зарубежных компаний, занятых в сферах машиностроения, энергетики, металлургии, высоких технологий. Ежегодно выставку посещают тысячи специалистов из Украины, СНГ, Восточной и Центральной Европы.

Как отмечают организаторы, выставочные мероприятия по-прежнему остаются наиболее эффективным способом продвижения интересов бизнеса на рынке, предоставляя возможность в короткие сроки, используя выставочную инфраструктуру, получить максимальное число деловых контактов. На таких мероприятиях подчеркиваются тенденции развития отрасли, тут презентуются новинки, получают развитие перспективные проекты.

В этом году выставка «Машиностроение. Металлургия» на общей площади свыше 4500 кв. м объединит более 170 компаний из Украины, России, Республики Беларусь, Германии, Польши, Швейцарии, Швеции, Италии, Словакии, Турции.

Параллельно пройдет работа VII международной специализированной выставки-конференции «Литье - 2011». Свыше 50 участников мероприятия представят современные литейные технологии, продукцию и оборудование.

Презентация инновационной продукции и технологий, развитие промышленности в новых экономических условиях, поиск путей решения выхода из кризиса, освоение новых рынков сбыта – основные задачи и акценты выставки «Машиностроение. Металлургия - 2011». Насыщенная деловая составляющая выставки – встречи, переговоры, семинары и презентации позволят в профессиональном кругу специалистов предметно и качественно познакомиться с решениями, представленными на экспозиции.

Совместно с выставкой состоится Международный Промышленный инвестиционный форум, основной задачей которого является создание рабочей площадки для решений проблем промышленного сектора региона, обмен опытом и налаживание деловых связей между наукой, производителями и потребителями.

Соорганизаторами мероприятия являются: Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, НТУ «Харьковский политехнический институт», Украинский НИИ технологии машиностроения, Запорожский национальный технический университет, Национальная металлургическая академия Украины, Ассоциация технологов-машиностроителей Украины, Ассоциация литейщиков Украины.

Структура экономики Запорожского региона, современная выставочная инфраструктура, качественная рекламная поддержка выставки и высокий профессиональный интерес участников рынка – основные составляющие успешной работы выставки «Машиностроение. Металлургия - 2011».

Торжественное открытие выставки состоится 17 мая в 12.00.

График работы выставки для посетителей: 17, 18, 19 мая с 10.00 до 17.30, 20 мая - с 10.00 до 14.30.

Для входа на выставку обязательна регистрация.

Регистрация проводится через сайт www.expo.zp.ua или на выставке у организаторов.