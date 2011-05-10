Львовские "регионалы" заявляют, что их активисты пострадали

9 мая во Львове во время мероприятий ко Дню Победы пострадали члены городской организации Партии регионов вследствие нападения на них представителей ультраправых сил.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Львовской городской организации Партии регионов.

«Нападение на членов Львовской городской организации Партии регионов было совершено во время шествия от Холма Славы к Марсовому полю на перекрестке улиц Пасечная - Лычаковская. Колонна из около тысячи человек под флагами и с наплечными повязками ВО «Свобода», которая стояла возле церкви на ул. Лычаковской, увидев несколько десятков членов ЛГО Партии регионов, которые имели на груди «Георгиевские ленты», начала провоцировать последних, запрещая им пройти на Марсово поле. Когда члены Партии регионов попытались успокоить оппонентов, сторонники ВО «Свобода» начали толкаться, срывая «Георгиевские ленты» и нанося при этом телесные повреждения», - говорится в заявлении.

Львовские "регионалы" сообщают также, что неизвестные с масками и марлевыми повязками на лицах, начали брызгать в лицо членам Партии регионов слезоточивый газ и забрасывать их дымовыми шашками. "В результате этих действий пострадали не только «регионалы», но и журналисты, которые шли неподалеку. В частности, фотограф Павел ПАЛАМАРЧУК и журналист «Украинских новостей» Сергей ТРУХАН. В результате инцидента телесные повреждения разной степени тяжести получили двое членов Партии регионов, которые в настоящее время получают медицинскую помощь Кроме этого, во время столкновения от ультраправых сил пострадали и обычные прохожие», - заявляют львовские" регионалы ".

В то же время, как сообщал УНИАН, сегодня во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации ВО «Свобода». Кроме того, в больницу попали двое членов ВО «Свобода». Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, другому, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, у него диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщил председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ.

Также, по данным УНИАН, во время столкновений в районе холма Славы и Марсова поля между представителями патриотических сил и лицами, которые праздновали День Победы - представителями партий КПУ, «Родина», «Русское единство» и ветеранами, пострадал сам Р.КОШУЛИНСКИЙ и двое журналистов центральных СМИ, но они за медицинской помощью не обращались.

Также во время упомянутых мероприятий во Львове пострадал председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА, который сообщил УНИАН, что приехал на празднование Дня Львова и когда увидел происходящее возле холма Славы, пытался защитить людей, которых били. По словам А.КАЙДЫ, ему разорвали куртку и, несмотря на то, что рядом были депутаты Львовского областного совета, их не пропустили к холму Славы, применяя силу к людям, стоявшим за кордонами милиции, вне холма Славы.