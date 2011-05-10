Губернатор Львовщины: официальные мероприятия прошли спокойно

Глава Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК заявляет, что все официальные мероприятия по случаю Дня победы во Львове и Львовской области прошли спокойно.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии М.ЦЫМБАЛЮКА.

«Все официальные мероприятия по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах во Львовской области прошли спокойно. Хочу поблагодарить жителей города, области, гостей Львовщины, которые достойно отметили этот день ", - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

"В 10:00 состоялось возложение цветов к Памятнику неизвестному солдату на Холме Славы. Мы посетили госпитали, где лечатся ветераны Великой отечественной войны и УПА. Накануне мы провели встречу с руководителями всех ветеранских организаций Львовщины. Была достигнута договоренность, что этот день мы будем отмечать под Государственным флагом Украины», - сказал глава Львовской ОГА.

По его словам, все официальные мероприятия сегодня прошли в соответствии с графиком: представители общественных организаций, ветераны почтили память погибших, состоялись молебны.

Также, отвечая на вопрос УНИАН, М.ЦЫМБАЛЮК отметил, что обратился в правоохранительные органы относительно инцидентов, имевших место после официальных мероприятий.

«Люди, совершившие такие действия, должны понести ответственность согласно законодательству. Правоохранители выяснят, кто виноват в этих событиях, кто пытается дестабилизировать ситуацию в области - политические силы, отдельные лица. Есть решение суда, которым запрещено проводить любые мероприятия, кроме официальных. Судоисполнители, правоохранительные органы должны следить за соблюдением этого решения», - заявил председатель Львовской ОГА.

М.ЦЫМБАЛЮК также сообщил, что на сегодняшний день составлены четыре административных протокола в отношении лиц, которые совершали провокационные действия.

«Хочу подчеркнуть, что во Львовской области господствует демократия, и каждая политическая сила в рамках действующего законодательства имеет право высказывать свою позицию. Ни одна политическая сила не имеет монополии на правду. Правда – одна, и ее должны знать все», - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 мая, М.ЦЫМБАЛЮК совместно с городским председателем Львова Андреем САДОВЫМ, руководством Западного оперативного командования и ветеранами возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на мемориальном комплексе «Холм Славы» по случаю 66-й годовщины Победы.

Вместе с тем, после официальных мероприятий в районе холма Славы и Марсова поля произошли столкновения между представителями патриотических сил и лицами, которые праздновали День победы - представителями партий КПУ, «Родина», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации ВО «Свобода». Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, другому, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Также во время столкновений пострадал председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ и двое журналистов центральных СМИ, однако они за медицинской помощью не обращались.

Кроме того, во время упомянутых мероприятий во Львове пострадал председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА, приехавший на празднование Дня Львова. Он когда увидел, что творится возле холма Славы, пытался защитить людей, которых били.

Вместе с тем, во Львовской городской организации Партии регионов тоже сообщили о двух пострадавших партийцах.