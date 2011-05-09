Во время массовых мероприятий во Львове задержаны несколько человек

Во Львове во время мероприятий по случаю 66-й годовщины Победы и протестных мероприятий молодежи и представителей ВО «Свобода» были задержаны ряд нарушителей общественного порядка.

Об этом сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

По его словам, были задержаны несколько нарушителей общественного порядка, и «в каждом случае будет принято соответствующее решение».

Представители ветеранских организаций, КПУ, Антифашистского комитета, партий «Родына» и «Русское единство» после акции в парке возле холма Славы, где их кольцом окружили радикально настроенная молодежь и активисты ВО «Свобода», выехали на свое торжественное заседание.

Представители «Свободы» покинули место проведения акции и разблокировали движение транспорта.

Снимаются и усиленные кордоны милиции, которые, по разным оценкам, были задействованы во Львове от 3 до 5 тысяч человек.

По данным ВО «Свобода», 9 мая были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации. Кроме того, в больницу попали двое членов ВО «Свобода». Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, второму, в 1988 г.р., милицейской дубинкой была разбита голова и у него диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщил УНИАН председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ.

На площади возле холма Славы коммунальщики убирают большое количество мусора и пустых пластиковых бутылок, смывают с проезжей части нарисованную белой краской свастику. Здесь остается разбитый во время столкновений милицейский автобус (номерной знак 0731), в котором выбиты окна во время попыток прорвать кордоны милиции.