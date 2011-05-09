Тимошенко: пока жива память о подвиге во имя Победы, наш народ непобедим

Лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает что пока будет жить историческая память о подвиге ветеранов во имя Великой Победы, наш народ будет непобедим.

Об этом она заявила в приветствии ветеранам и детям войны, текст которого размещен на ее сайте.

«Много лет отделяет нас от того счастливого дня, но сколько бы еще не прошло времени, мы всегда будем благодарны Вам за сохранение жизни человечества! Ваш подвиг будут всегда помнить сыновья, деть, внуки, правнуки.», - подчеркнула лидер «Батьківщини».

«Праздник Победы – это день, когда все мы радуемся, что над головой мирное небо, а женщины не ждут мужей и детей с войны», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поблагодарила за подвиг, жертвенность, за то, что на протяжении всех этих лет ветераны и дети войны не теряли веру в жизнь, веру в доброту, не теряли надежду.

«Спасибо за Вашу мудрость, опыт и терпение! За то, что, пройдя через горнило самой жестокой войны в истории человечества, Вы остались добрыми и человечными», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пожелала всем крепкого здоровья, долголетия, сил и жизненной энергии, чтобы, «наконец-то, были выполнены те законы, которые так громко принимались для Вас».

«Я уверена, что пока будет жить историческая память о Вашем подвиге ради Великой Победы, наш народ будет непобедимым! А она будет жить вечно!», - подытожила Ю.ТИМОШЕНКО.