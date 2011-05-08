В Днепропетровске для ветеранов завтра будут бесплатные телефоны

Днепропетровский городской совет по случаю Дня Победы принял решение организовать бесплатную телефонную связь для ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая .

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе горсовета сообщили, что пункты бесплатной телефонной связи будут работать в центре города.

Таким образом, ветераны смогут бесплатно позвонить однополчанам, друзьям, знакомым и родственникам в Украине и странах СНГ.