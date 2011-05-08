В Днепропетровске для ветеранов завтра будут бесплатные телефоны
18:31, 08 мая 2011Политика
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Позвонить по Украине и СНГ
Днепропетровский городской совет по случаю Дня Победы принял решение организовать бесплатную телефонную связь для ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая .
Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе горсовета сообщили, что пункты бесплатной телефонной связи будут работать в центре города.
Таким образом, ветераны смогут бесплатно позвонить однополчанам, друзьям, знакомым и родственникам в Украине и странах СНГ.
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