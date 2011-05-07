Nissan Шкиля выехал на встречную и врезался в Volksvagen

11:35, 07 мая 2011
Политика
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Нардеп с травмами в больнице

Народный депутат Украины Андрей Шкиль попал в дорожно-транспортное происгшествие, сообщает официальный сайт МВД Украины.

7 мая этого года,  в 00: 02 в дежурную часть ГУ МВД Украины в г. Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествиии на одной из столичных улиц, в результате которой телесные повреждения получил народный депутат Украины Шкиль Андрей Васильевич.

Как выяснилось, 6 мая, в 22 часа 23 мин. на улице Камышинской, 4 автомобиль «NISSAN QASHAI», за рулем которого и находился народный депутат  Андрей Шкиль, двигался со стороны проспекта Науки, в направлении улицы Помисловая  и по неизвестным причинам, выехал на полосу встречного движения, где  столкнулся с иномаркой марки «VOLKSVAGEN», которая двигалась навстречу.

В результате ДПТ телесные повреждения получил водитель «NISSAN QASHAI» Андрей Шкиль.  Теперь он доставлен в одну из столичных  больниц для предоставления медицинской помощи. К счастью, 58-летний водитель «VOLKSVAGEN» и двое его пассажиров телесных повреждений не получили.

По факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом Голосеевского РУ ГУМВС Украины в г. Киеве  возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

 

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