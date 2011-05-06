Литвин переживает, что для флагов Победы может не хватить флагштоков

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает не политизировать события вокруг закона относительно вывешивания 9 мая копий Знамени Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам во время пребывания с рабочей поездкой в Винницкой области.

В.ЛИТВИН отметил, что он как спикер на протяжении 5 дней должен был подписать данный закон со дня его принятия и отправить его на подпись Президенту.

В то же время В.ЛИТВИН заметил, что уже сложилась традиция, когда в День Победы «вывешиваются красные стяги и те флаги, под которыми воевали наши соотечественники». Кроме того, добавил он, в этот день со своими флагами выходят и разные политические силы.

Председатель ВР выразил мнение, что проблемы могут возникнуть из-за того, что один из пунктов закона предусматривает вывешивание на флагштоках флагов Победы, а также государственных флагов. «Здесь может возникнуть проблема. И я думаю, что здесь не нужно было делать такую императивную запись, которая вызывает больше всего споров. Нужно тогда определить, что это должен быть за флаг Победы, нужно изготовить эти флаги, а кроме всего прочего нужно иметь и места, где их вывешивать», - добавил В.ЛИТВИН.

При этом председатель ВР считает, наилучшим подходом было дать возможность использовать те флаги, которые считают нужным. «Закон - это обычай, и делать из этого политику, я считаю, это лишнее действие», - сказал он.