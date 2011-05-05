Регионалы просто хотели сделать «хорошо» ветеранам и коммунистам?

Вывешивание в Украине красных флагов в День Победы не приведет к расколу общества.

Такое мнение высказал народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Я считаю, что внезапно поднятая тема флагов – надуманная, спекулятивная. Эта никому не нужная дискуссия искусственно вброшена в массы. Причем сделано это с особым цинизмом – накануне святого для всех нас праздника – Дня Победы», - считает С.КИВАЛОВ.

По мнению народного депутата, красный флаг – это история, с которой «у наших отцов и дедов связано их героическое прошлое». С.КИВАЛОВ также подчеркнул, что к расколу в обществе, к массовым беспорядкам сам по себе флаг привести никак не может.

«Ведь если ветеран, прошедший всю войну, вывесит у себя на балконе красный флаг - кому от этого будет плохо? К тому же красный флаг - символ Коммунистической партии. А КПУ есть у нас и сегодня. А беспорядки и раскол могут произойти лишь тогда, когда в них кто-то заинтересован, когда они хорошо подготовлены», - считает С.КИВАЛОВ.

Он также высказал мнение, что в Украине есть политические силы, которые «очень плохо себя чувствуют, когда в стране все нормально», и им необходимо расшатывать ситуацию изнутри.

«В общем, сценарии известны. И флаг, какого бы цвета он ни был, здесь совершенно ни при чем. Было бы лучше, если бы эти крикуны поинтересовались, насколько наши дети и внуки знают историю Великой Отечественной войны. Знают ли они, какой ценой далась нам эта Победа? Знают ли они, что многие нынешние школьники считают национализм и патриотизм - синонимами? Вот о чем стоит задуматься. Я считаю, что устраивать публичную порку красному флагу, а значит, и нашей памяти, тем более - накануне Дня победы – по меньшей мере, стыдно. И непатриотично», - резюмировал народный депутат.