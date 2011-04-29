Тимошенко рассказала, почему приходит на допросы без адвоката

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не боится изменения меры пресечения в рамках уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам перед очередным посещением Генеральной прокуратуры, комментируя предупреждение Генпрокуратуры о возможности изменения на более строгую меру пресечения.

«Угрозы – это то, с чем я живу последние 12 лет. И очередная угроза, которая вчера прозвучала от Генеральной прокуратуры, ничего в моей позиции и собственно в желании и способности бороться не изменит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, решение об изменении меры пресечения в отношении нее будет приниматься по указанию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. «Я не знаю, какое указание они могут получить и в какое время от ЯНУКОВИЧА, но какое бы незаконное действие они не предприняли, в том числе и арест, я не боюсь», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сегодня снова пришла в Генпрокуратуру без защитника. «Мне Генеральная прокуратура отказала в привлечении защитника – я подавала ходатайство и выбрала себе защитника Сергея ВЛАСЕНКО, это человек компетентный, может работать, но Генеральная прокуратура мне отказала в защите. Поэтому я сегодня вынуждена приходить без защитника», - объяснила экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что сегодня снова планирует обратиться к следователю с ходатайством о привлечении С.ВЛАСЕНКО в качестве защитника. «Как только мне позволят иметь моего защитника, которого я определила, – Сергея ВЛАСЕНКО, я буду ходить с адвокатом», - подчеркнула она.

Экс-премьер сообщила, что сегодня пришла в Генеральную прокуратуру на основании устного приглашения, но повестки на допрос ей не передавали. По ее словам, Генеральная прокуратура сегодня вызывала ее для следственных действий в рамках расследования уголовного дела относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.