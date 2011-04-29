Азаров утверждает, что Киев положил на стол Газпрома «серьезные аргументы»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ констатирует прогресс в переговорах по газовым соглашениям с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после совещания по развитию транспортных проектов в Киеве.

«Есть прогресс однозначно», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ напомнил, что как только он пришел в правительство, он заявлял о необходимости пересмотра данных соглашений. По его словам, более того, сейчас даже оппозиция требует этого пересмотра.

«Как только мы начали конкретные переговоры с Россией, они (оппозиция) заговорили, что договор надо разрывать», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, правительство приступило к нормальным переговорам с РФ. «Мы положили на стол аргументы очень серьезные. Россия к ним прислушалась. Поэтому перспективы пересмотра – хорошие. Но, естественно, каждая сторона, приступая к такому сложному процессу, хотела бы по максимуму добиться своего. Вот Россия хотела по максимуму ничего не менять, а мы бы по максимуму хотели договор полностью пересмотреть и заложить там нормальные - я еще раз подчеркиваю, мы не требуем никаких преференций - мы просим общего подхода к нормальному европейскому ценообразованию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля т.г. во время встречи в Киеве Президенты Украины и России В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ договорились создать рабочую группу по обсуждению условий поставок российского газа в Украину.

28 апреля в Москве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили вопрос стратегического партнерства и взаимовыгодных двусторонних отношений в газовой сфере.

По информации Минэнергоугля, переговоры были проведены во исполнение поручений президентов Украины и Российской Федерации. Стороны договорились о следующем раунде переговоров, который пройдет в середине мая 2011 года после проведения дополнительных консультаций на уровне рабочих групп.

Напомним, украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости пересмотра формулы ценообразования на российский газ. В частности, по словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, справедливая цена на газ для Украины составляет 200 долл. за тысячу кубометров. ОАО «Газпром» заявляет, что его устраивает действующий газовый контракт с Украиной.