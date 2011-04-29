СМИ: Фирташа вызывают в американский суд по иску Тимошенко

Совладельца компании RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША вызвали в американский суд по иску, поданному экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает Kyiv Post, который располагает текстом повестки в суд (на английском языке).

Согласно документу, ответчики должны в течение 21 дня дать истцу ответ на поданный иск или внести свое предложение.

Напомним, в 2010 году Арбитражный институт торговой палаты в Стокгольме принял решение, которое обязало “Нафтогаз Украины” вернуть компании RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. газа.

В конце апреля 2011 года стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" возвратил RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометров газа.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской компании RosUkrEnergo и ее совладельцу Д.ФИРТАШУ по обвинению в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве. Согласно документам, которые поступили в окружной суд Манхеттена, RUE и Д.ФИРТАШ «подорвали верховенство закона в Украине» и «обманули граждан страны», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда. Согласно материалам иска, обвиняющая сторона видит в решении Стокгольмского суда «способ получения огромных сумм наличностью».

Ранее Д.ФИРТАШ выразил сомнение, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет основания для оспаривания этого решения в судах Нью-Йорка или каких-либо иных судебных органах.