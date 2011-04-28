Литвин позвал на 55-летие только друзей

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что на свое 55-летие пригласит лишь друзей, а политиков не будет.

Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

По словам В.Литвина, еще в канун своего дня рождения он звонил некоторым друзьям, приятелям и сотоварищам. «Не люблю посылать письменные приглашения или поздравлять открытками. Это отдает формализмом. Лучше вживую пообщаться с человеком... Хочу собрать людей, с которыми я когда-то учился, работал, родных, близких, всех, с кем шел по жизни», - сказал спикер. При этом он отметил, что «политиков не будет, принципиально», поскольку их не приглашает. «И думаю, облегчаю им этим жизнь. Если пригласили, то не придти будто плохо, а придешь - нужно сидеть, слушать, улыбаться. Может, им это и не нужно», - сказал он.

При этом В.Литвин признал, что депутаты-соратники, конечно, вечером будут. «Есть люди, которых даже если не пригласить, сами придут. Это, как вы понимаете, настоящие друзья. Поэтому лучше заранее организовать этот процесс. Вообще-то я планировал поехать на свой день рождения в Крым или за границу... В Иерусалим очень хотел. Но после операции на колене необходимо ежедневно процедуры делать, упражнения».

Председатель ВР также отметил, что к родителям в Житомирскую область поедет на выходные. «Родители очень плохо чувствуют себя, сказывается возраст, и для них это будет дополнительная нагрузка. Лучше потом к ним поеду, в субботу», - сказал он.

Отвечая на вопрос, что ему чаще всего дарят, В.Литвин отметил, что это, как правило, книги и алкоголь. «Алкоголь я уже перерос. А книги собираю. У меня их здесь много. (Показывает рукой на стеллажи, столы). Здесь, конечно, творческий беспорядок с книгами, но ничего не теряется. Рано или поздно я нахожу все, что мне нужно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля В.Литвин празднует свое 55-летие.