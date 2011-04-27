Дела Диденко, Макаренко и Шепитько направили в Генпрокуратуру

Три "газовых" дела экс-чиновников Диденко, Макаренко и Шепитько направлены на проверку в ГПУ.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов и направил в Генпрокуратуру дела по обвинению заместителя председателя "Нафтогаза" Игоря Диденко, экс-заместителя начальника Энергетической региональной таможни Тараса Шепитько и экс-главы Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко, сообщает "24 канал". Мотивировка защиты такова: по уголовным делам бывших чиновников и экс-премьера Юлии Тимошенко расследуются одинаковые события и обстоятельства.

“Действия Диденко квалифицированы неправильно, неправильно они были квалифицированы именно следователями СБУ, которые потом, рассматривая те же обстоятельства, а именно подписание договоров во время переговоров в Москве, трактовали именно эти события совсем по-другому, и эта трактовка, другая трактовка, была в основе обвинения против Тимошенко. Вот почему мы, в свое время, просили следствие, чтобы оно допросило Тимошенко и выяснило все обстоятельства дела Диденко”, - сказал адвокат Диденко Игорь Степанов.

“Из всех обвиняемых, которые находятся под стражей, срок содержания под стражей истек у Макаренко. То есть он не может сейчас содержаться под стражей. Если суд вернул дело на стадию досудебного следствия фактически по срокам содержания, то Макаренко должны были выпустить сегодня. Я не исключаю, что это дело объединят с делом Тимошенко”, - говорит адвокат Макаренко Юрий Сухов.

В течение следующей недели Генпрокуратура должна проверить обвинительные заключения на предмет их соответствия закону, - заметили адвокаты. Напомним, в начале июня прошлого года СБУ возбудила три уголовных дела против Диденко, Макаренко и Шепитько по факту нанесения убытков Украине в связи с решением Стокгольмского арбитража о незаконном растаможивании 11 млрд. кубометров газа.